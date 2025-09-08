日清食品の公式キャラクター「チキンラーメンひよこちゃん」が8日までにインスタグラムを更新。阪神タイガースのリーフ優勝を祝福、投稿された画像の怖さに反響が寄せられている。ひよこちゃんは「甲子園まで阪神おめでとう」とつづり、阪神タイガースのリーグ優勝を祝福。ヘッドライトに照らされた縦じま模様になったひよこちゃんが雨粒の掛かる車のフロントガラスから車内をのぞく姿を公開した。この投稿に「ちょい怖すぎ」「