ご飯の直後におねだりしてくるバンビ。 おやつをあげなかったら、「なんでおやつって言ってるのがわからないんだ？？」とムカついてる顔をしていました。なにを思っているか、表情でわかっちゃうんですよねぇ。 多分飼い主はバンビに「話通じないアホ」と思われております！バンビのことを考えてこうしてるんですよ、とむちゃくちゃ説明してやりたい！