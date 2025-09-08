初めての経験に不安は付きもの。しかし、一緒にいてくれる人がいれば、少しは不安が和らぐということも多いでしょう。そんな初体験の瞬間を迎えた末っ子わんちゃんの光景が話題となっています。初めての海に震えていたわんちゃんに、「なんとかしてあげる」と声をかけてくれたお姉ちゃん犬。しかし、事態は一変して…？ そんな姉妹犬たちの光景には、「笑っちゃいけないけど必死さが可愛い♡」「人間みたいな反応ｗ」とコメ