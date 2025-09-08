小学校の始業前に児童を預かる、愛知県初の取り組みが大府市で始まりました。 【写真を見る】愛知県で初 “小学生の早朝の居場所”提供 大府市の2校でモデル事業 始業前の1時間 見守り員と将棋やトランプなど楽しむ 「活用確認できれば他の小学校でも」 午前7時。大府市の石ヶ瀬小学校に通う元気いっぱいの小学3年生。朝早くから車で向かった先は… 学校の体育館です。大府市の共和西小学校と石ヶ瀬小学校の2校で、9月から始ま