山形県米沢市の普門院の本尊である木造大日如来坐像の全ての修復が完了し、本来の姿に戻りました。 【写真を見る】修復完了し「木造大日如来坐像」が完全復活！ 米沢市から西川町への "里帰り" も地域を結ぶ新たな縁 ！（山形） この歴史的な仏像の復活で、ゆかりのある西川町と米沢市が新たな縁を紡ぎはじめています。 国指定史跡、普門院の本尊、木造大日如来坐像は、およそ３００年から４００年前に作られたとされ、傷など