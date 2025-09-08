誰もが見られる状況で自身の陰茎を出したとして、30代の男が逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、寒河江市山岸町の無職の男（37）です。 警察によりますと男は、8日の午前11時40分ごろ、山形市桧町3丁目にある商業施設の駐車場に停めてあった軽乗用車の中で、不特定多数が見られる状況で自身の陰茎を露出した疑いです。 通報を受け現場に駆けつけた警察が、男に事実を確認し、現行犯逮捕したということです。