ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが８日に自身のＳＮＳを更新。阪神のユニホーム姿をアップした。インスタグラムで「阪神タイガースプロ野球史上最速優勝おめでとうございます！」とつづり、「藤川監督の掲げる『凡事徹底』の言葉通り、チーム一丸となって日々の努力を積み重ねられた結果がこの優勝につながったのだと素人ながらに思います。」と続けた。最後に「タイガースファンとして、この喜びを味わえて幸せです