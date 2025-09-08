東京女子プロレスは８日、所属する猫はるなが退団し、プロレスを引退すると発表した。一昨年の長期欠場の要因となった膝を、５月に痛め再手術を受け欠場中だった。「猫はるな卒業に関するお知らせ」と題された発表は次の通り。◆◆◆いつも東京女子プロレスを応援していただき、ありがとうございます。このたび、猫はるなが東京女子プロレスを卒業し、プロレスを引退することとなりましたのでお知らせいたします。