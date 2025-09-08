女優原菜乃華（22）が8日、都内で、公開中の劇場アニメ「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督）のスペシャルトークイベント付き上映会に登壇した。名作「不思議の国のアリス」が日本で初めてアニメ映画化。原は長野から上京して就活中の大学生、主人公りせの声を吹き込んだ。篠原監督（65）は起用理由を「りせと年齢が同じで共感があるんじゃないかということ。あとは澄んだ透明感のある声がいい。少し影