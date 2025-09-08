「特命係長只野仁(1stシーズン)」(テレ朝チャンネル2) 俳優・高橋克典の出世作となり、代表作でもあるのが「サラリーマン金太郎」と「特命係長 只野仁」だ。2003年から放送された「特命係長 只野仁」は柳沢きみおのヒットコミックを実写化したもので、人気シリーズに。スペシャルドラマも制作され、2008年には映画化もされた。 高橋克典が、地味な会社員と色男な特命係長の2つの顔を持つ主人公を演じた人気シリーズ(C)テレ