【モデルプレス＝2025/09/08】タレントのイモトアヤコが8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りスイートポテトの様子を公開した。【写真】イモトアヤコ「早朝スイートポテト」公開◆イモトアヤコ、早朝手作りスイートポテト披露イモトは「早朝スイートポテト」とコメントし、早朝に手作りしたという美しく焼き上がったスイートポテトが並ぶ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「ツヤがすごい」「料理上手」「完璧な