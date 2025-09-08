BMWの未来戦略「ノイエ・クラッセ」第1弾独BMWは2025年9月5日、EV（電気自動車）のミドルSUV「iX3」を世界初公開しました。航続距離や充電性能、デジタル体験が大きく進化し、新しい時代を切り開くモデルとなっています。新型iX3はドイツ・ミュンヘンで開幕した「IAAモビリティ2025」で一般公開されれています。【画像】小型化された縦型グリルを採用！ BMWの電動ミドルSUV新型「iX3」を画像で見る！（30枚以上）どんなクル