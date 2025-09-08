福岡市早良区の路上で4月、自転車に乗っていた男子高校生とすれ違う際、高校生の肩にビジネスバッグをぶつけたとして、暴行の疑いで逮捕された西南学院大学准教授の男性（60）が、9月1日付で不起訴となりました。男性はその後も、同じような手口で別の人物にバッグをぶつけた暴行の疑いで2度逮捕されていましたが、いずれも不起訴となっています。不起訴処分とした理由について、福岡区検は「諸般の事情を総合的に考慮した」として