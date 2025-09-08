俳優の原菜乃華が8日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』スペシャルトークイベント付き上映会に登場した。イベントには、マイカ ピュ、小野友樹、山田陽音響監督、篠原俊哉監督も登壇。原は『すずめの戸締まり』（2022）でも音響監督を務めた山田氏と懐かしトークを繰り広げた。【写真】まるで“姉妹”！キラキラ笑顔を見せるマイカ ピュ＆原菜乃華『すずめの戸締まり』では、約3ヶ月ア