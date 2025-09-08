石破総理の辞任表明により総裁選の前倒しを要求するかどうか、自民党県連が実施した意向調査の結果は、公表されなくなりました。幻の調査となってしまいましたが、KNBは、調査対象のうち県内の市町村長15人と自民党県議35人に前倒しを「求めた」か「求めなかった」か尋ねました。回答を明らかにした29人の中では前倒しを求めていた人が多いことがわかりました。まずは各市町村長です。魚津市の村椿市長、入善町の笹島町長、朝日町