◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(8日、ZOZOマリン)本拠地でオリックスとの2連戦初戦を迎えているロッテ。先発・河村説人投手は5回1失点で降板となりました。前回登板では、自身3年ぶりの1軍マウンドにあがった河村投手。この試合は敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで迎えた登板でしたが、4回途中5失点（自責点4）と苦しいマウンドとなっていました。それから約1か月ぶりに迎えたこの日のマウンド。初回の先頭からの連打を