自民党県連の幹部は石破総理の辞任表明を「重く受け止めている」としたうえで、県内で進めていた総裁選前倒しの意向調査の結果は公表を取り止めました。きょう開会の県議会9月定例会に合わせた県議会自民党議員会の会合では。自民党県連鹿熊副会長「昨日石破総理が辞任の意向を表明されました。選挙の結果をとっての辞任というふうに受け止めて やむを得ないことと受け止めております」きょう取材に応じた自民党県連の宮本幹事長