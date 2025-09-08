北海道・石狩市で白昼堂々、不法投棄の瞬間が目撃されました。車のトランクから長い棒の束を取り出すと、ためらうことなく海に投げ捨てる男性。その後もトランクからごみを取り出しては次々と海に投げています。すると、全て投げ終えたのか、車のドアを閉め、その場から去っていきました。目撃者によりますと、男性は畑で使われるような支柱や石、発砲スチロールなどを海に捨てていたということです。こうした不法投棄に石狩市は…