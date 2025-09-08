秋篠宮家の長男・悠仁さまは、成年式を終えたことを報告するため「伊勢神宮」、そして「初代天皇とされる神武天皇陵」を参拝されました。◇8日昼すぎ、駅前に多くの人が集まるなか、奈良県に到着された秋篠宮家の長男・悠仁さま。訪れた人「すてきでした。ありがとうございます。もうわくわくして」沿道にも多くの人。そして…沿道に向け、会釈をしながら笑顔で手を振られた悠仁さま。向かわれたのは神武天皇陵です。到着す