石破総理の辞任表明に県民からは様々な声があがっています。突然の発表を、どう受け止めたのか。そして、次の総理大臣に期待することを聞きました。40代 看護師「びっくりしました。もうちょっと続けていただけるのかなと思っていました。（首相が）どうせ変わるんでしたら、思い切り変わったほうがいいのかなと思ってます。貧困に対しての救済に力を入れてくれる方がいいと思います」60代 電気通信関係 会社員「1年も経ってないか