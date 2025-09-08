◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年9月8日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー西川史礁外野手（22）が初回の第1打席で左翼線二塁打を放った。これが今季22本目の二塁打で、清宮（日本ハム）と並んでパ・リーグ3位タイに浮上した。トップはネビン（西武）、中川（オリックス）が23本で並んでいる。西川は7回1死三塁から右前適時打を放ち、今季30度目のマルチ安打をマーク。今季93安打とし、打率は試合前の・2