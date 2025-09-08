自転車に乗っていた男性同士のトラブルがあり、このうち1人が倒され、重傷を負いました。8日午前10時ごろ、東京・杉並区の路上で、「男性が頭から出血している」と110番通報がありました。警視庁によりますと、自転車に乗っていた男性同士が何らかのトラブルとなり、一方が男性の服を引っ張って倒したということです。倒れた70代の男性は地面に頭を打ち付け、会話ができない状態で病院に搬送されました。目撃者は「ドシンという音