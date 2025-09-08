オウム真理教の後継団体の施設に公安調査庁が立ち入り検査に入りました。公安調査庁:こちらは公安調査庁である。立ち入り検査を告知してからまもなく1時間が経過がする。このまま会しない場合、検査拒否とみなさざるを得ない。直ちに扉開けてください。オウム真理教の後継団体「山田らの集団」の活動実態を把握するため、8日午前、公安調査庁が石川・金沢市にある施設に立ち入り検査を行いました。立ち入り検査は2024年12月以来約9