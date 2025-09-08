石破総理大臣はきのう、辞任する意向を示しました。自民党総裁選挙前倒しの意思確認直前での辞任表明です。このタイミングでの表明をどう受け止めたのか、議員や県民の反応です。数家キャスター「石破総理の辞任表明を受けて、県選出の自民党国会議員は、今何を思い、今後についてどう考えているのでしょうか」石破総理を内閣官房副長官として支えてきた橘慶一郎衆議院議員は、けさ、KNBの取材に対し、「力不足だった。支え