人気コスプレイヤーでグラビアアイドルとしても人気を集める伊織もえさんが、月刊少年チャンピオン10月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場。伊織さんが同誌に登場するのは2年ぶりです。【写真】伊織もえが表紙を飾った月刊少年チャンピオン10月特大号今回のグラビアは「全ページ全瞬間きゃわわな胸キュ100%」と銘打たれた内容で、彼女の魅力をぎゅっと詰め込んだ仕上がりに。誌面を通して、ファンをときめかせる極上の