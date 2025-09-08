9月初めに北京で行われた「抗日戦争勝利80年」記念式典の軍事パレードでは中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記がそろい踏み、3首脳それぞれの思惑と狙いが垣間見られる場となった。習近平主席、求心力に衰えないとの見方も旧ソ連時代を含め中ロ朝のトップが公式の場で一堂に会するのは1959年以来66年ぶり。習近平主席がこの歴史的舞台で国際社会における中国の存在感と影響力をアピールする狙いが