県内は7日夜から大気の状態が非常に不安定となり、新潟市東区では6時間降水量が130ミリを超え、観測史上最大を記録しました。新発田市では川の水が堤防を越える“越水”も。収穫目前のコメに被害が出ています。7日夜の新潟市中央区。大きな音を立てながら横殴りの雨が降っていました。大気の状態が非常に不安定となり、下越や佐渡を中心に断続的に雨が降った県内。夜が明けても、降り方は収まらず…（リポート）「新潟市東区