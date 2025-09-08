今月１２日に任期満了を迎える渋川市の髙木市長が８日、最後の定例会見に臨み「様々な課題の解決に向けて取り組むことができた」と２期８年を振り返りました。 今期限りで引退する渋川市の髙木市長は今月１２日で任期満了を迎え、８日、最後の定例会見に臨みました。 髙木市長は２０１９年の台風１９号や新型コロナへの対応に加え、人口減少対策や財政健全化などに取り組み、就任時、県内１２市で最下位だった