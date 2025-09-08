建て替え工事が進む安中市の新庁舎建設現場を市内の高校生が見学し、建設業への理解を深めました。 安中市の新庁舎建設現場を見学したのは、新島学園や安中総合、松井田高校の生徒あわせて１１人です。建設工事の現場を間近で見学することで、建設業に関心を持ってもらい進路の選択や就職活動に役立ててもらおうと工事を請け負う前橋市の佐田建設が企画しました。 生徒たちは普段立ち入ることができない工事現場で、配管や窓枠が