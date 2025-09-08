東京地裁 東京・新橋のガールズバーで当時１８歳の女性従業員を殺害した罪に問われた渋川市の５０歳の男の初公判が東京地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を認めました。 渋川市の無職、千明博行被告は去年１０月、東京・新橋のガールズバーで当時１８歳だった女性従業員の首などをナイフで複数回切りつけ殺害した罪に問われています。８日の初公判で千明被告は「間違いないです」と起訴内容を認め