周南市のコンビナート沖の海底で5日、「爆弾らしきもの」が見つかりました。関係機関が会議を開き「万全の対策を講じていく」ことを確認しました。連絡会議には海上保安部をはじめ、海上自衛隊や周南市など11の機関が出席し今後の対応などを話し合いました。5日に発見された「爆弾らしきもの」は長さ120センチ幅40センチの筒形で出光興産徳山事業所沖の浚渫作業中、見つかりました。6日は海上自衛隊の呉水中処分隊が回収作業