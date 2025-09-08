県議会の議会運営委員会は議員の定数や選挙区割について参考人を招致して、意見の聴取を行いました。県議会では、2027年行われる次の県議選を見据えて県議の議員定数や選挙区割などを検討しています。県議会は現在、21の選挙区から選ばれた51人の議員で構成されています。51人という定数は2011年の選挙から変更されていません。8日の議会運営委員会で大学の教授や学生など4人の参考人からは、鹿児島市・鹿児島郡区の選挙区