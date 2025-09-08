長州ファイブが留学中に口にしたかもしれない？そんな英国の伝統的な保存食を下関市の食品会社が、山口市阿東産のクルミを使って国内で始めて商品化しました。下関市の大和食品が開発した「くるみのピクルス」です。英国で18世紀から親しまれてきた保存食「ピクルド・ウォールナッツ」を国内で初めて商品化したもので、幕末期に英国留学した伊藤博文ら「長州ファイブ」と縁がある旧下関英国領事館で、きょう商品発表会が行わ