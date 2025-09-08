8日正午前、阿賀町の国道49号線で大型トラックがガードレールに衝突し、横転する事故がありました。大型トラックの男性運転手(60)が、軽いケガをして病院に搬送されています。 8日正午前、阿賀町石間の国道49号で大型トラックがガードレールに衝突し、国道脇の道路に横転しました。男性運転手(60代)が軽いケガをして病院に搬送されています。 現場は片側一車線道路で、警察が事故の原因を調べていま