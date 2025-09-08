９月７日午後８時半ごろの阪神梅田本店。一室には社員らが集まり、テレビの前で試合の行方を見守っていました。優勝で大盛り上がりの社員たち。しかし、余韻に浸っているわけにはいきません。「じゃあ、仕事に戻りましょうか」翌日から始まる優勝記念セールに向け、急ピッチで作業が行われます。準備は日付けが変わる前まで続きました。そして、８日朝。阪神梅田本店にはセールのために開店前から約３０００人が並びました