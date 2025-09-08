京の街を４４年間走り続けた地下鉄車両が、９月８日で引退です。光り輝くアルミの車体。京都市営地下鉄烏丸線で４４年にわたり運行してきた車両です。１９８１年、烏丸線の開業当初から大勢の人たちの移動手段として京都市内を駆け抜けてきましたが、老朽化に伴い新型車両に順次置き換えられ、最後の車両も８日の運行をもって引退することになりました。（鉄道ファン）「もう終わっちゃうんだなっていうのが信じられなくて。