演歌歌手・辰巳ゆうとが7日、千葉・柏市の三協フロンテア柏スタジアムで行われた『2025 Jリーグ YBCルヴァンカップ プライムラウンド』準々決勝第2戦「柏レイソル VS 横浜F・マリノス戦」でスペシャルライブを行った。【画像】辰巳ゆうと、“演歌第7世代”卒業の想いを記す（全文）デビュー8年目を迎え、最新シングル「運命の夏」がロングヒット中の辰巳。昨年発売の「迷宮のマリア」（第66回日本レコード大賞編曲賞受賞）が、