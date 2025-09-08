弁護士の橋下徹氏（56）が6日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。政治家になる時に言われた恩人からの言葉を回想した。ゲスト・寺島進、MC・黒田有とともに尊敬する先輩からのひと言についてトーク。橋下氏は「政治家になる時に、島田紳助さんから“橋下っちゃん。政治家の演説は、聞いてる人の脳みそにメッセージを送り込んだらあかんで。ハートに行かなあかんで”と言われた」と明かした。「すごい分かる、それ」