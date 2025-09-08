ボートレース平和島のG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は8日に予選4日目が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった。斉藤仁（48＝東京）は4日目8Rのイン戦を逃げ切って勝利。末永和也の2コース差しが入りかけたものの、バックストレッチ半ばで振り切った。「足は悪くない。中堅上位はある。出足は末永君の方が良さそうだったけど、つながりは自分の方が良さそうに感じた。スタートは合わせやすい」と、ま