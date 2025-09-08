【ソウル＝中田隆徳】中谷防衛相は８日、ソウルを訪問し、韓国国防省内で安圭伯（アンギュベク）国防相と約４０分間、会談した。両氏は日韓、日米韓の安全保障協力を推進していくことで一致し、防衛相の相互訪問の活性化や朝鮮半島の完全な非核化などを明記した共同プレス文書を発表した。日本の防衛相の訪韓は２０１５年１０月以来、１０年ぶりとなる。中谷氏は会談で、「日韓を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増して