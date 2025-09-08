タレントのナジャ・グランディーバ（51）が8日放送のMBSテレビ「よんチャンTV阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん！めっちゃファンタスティックやでSP」に出演。“道頓堀ダイブ”に苦言を呈した。阪神が7日に2年ぶり7回目のリーグ優勝を決め、大阪・ミナミの戎（えびす）橋周辺には阪神ファンらが集結。延べ29人が道頓堀川に飛び込んだ。ナジャは03年の優勝時に約5300人が飛び込んだ映像を見て、「飛び込むのが0になることあるの