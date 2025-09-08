◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−南アフリカ（８日・沖縄セルラー那覇）３連勝中の高校日本代表はスーパーラウンド進出を懸け、南アフリカと対戦。だが１回終了後、雨が激しくなり、中断となった。グラウンド上にはシートが敷かれた。雨が上がり、シートを外す作業が行われ、小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝ら高校日本代表のコーチングスタッ