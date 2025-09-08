巨人は１９日の広島戦（東京ドーム）で、男女２人組ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ばんばんざい」とＧＩＡＮＴＳＴＶのコラボレーション企画を実施することを８日、発表した。「ばんばんざい」は、ぎし、みゆ、の２人組で活動するＹｏｕＴｕｂｅｒグループ。ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル登録者数は２８５万人で、ＳＮＳのトータルフォロワーは４２０万人を超える。同企画では「ばんばんざい」のぎしさんと、みゆさんが東京ドームで試合