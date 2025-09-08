滑川市の水野市長はきょうの市議会で来年2月の任期満了に伴う市長選挙に2期目を目指し立候補することを表明しました。これは、きょう行われた滑川市議会の本会議で、市政の課題と今後の対応についての代表質問に水野市長が答えたものです。水野市長「私自身が生まれ育った大好きな滑川を未来の世代へ引き継いでいくためにも、引き続き市政のかじ取り役を担わせていただきたいと考え、2月に行われる次期市長選挙に出馬したいと考え