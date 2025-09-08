「この度、私は、自由民主党総裁の職を辞することといたしました」9月7日、こう語ったのは石破茂首相（68）だ。石破首相は急遽会見を開き、総理大臣を辞任する意向を表明した。辞任表明のタイミングについて、アメリカの関税措置をめぐる対応に区切りがついたからだと説明したいっぽうで、「私としては、まだやり遂げなければならないことがあるという思いもあるなか、身を引くという苦渋の決断をいたしました」と悔しさを滲ませた