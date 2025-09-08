高知市内の路上で覚醒剤を所持していたとして警察は、9月8日、高知市の50代の男を覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕しました。男は「私のものではありません」と容疑を否認しています。覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、高知市の自称・土木作業員の塩崎大介容疑者（51）です。警察によりますと、塩崎容疑者は8日午前10時頃、高知市内の路上で覚せい剤を所持していた疑いが持たれています。自転車に乗っていた塩崎容疑者が、