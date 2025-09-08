ドル売り一服、ドル円１４７.８０台＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル売りが一服している。ドル円はロンドン序盤に147.47近辺まで下押しされたが、その後は下げ渋っている。足元では147.80台で取引されている。ユーロドルは1.1743近辺まで買われたあと、1.1720付近へと反落。ポンドドルは1.3526レベルを高値に、１．３５ちょうど付近まで一時反落した。米１０年債利回りは４．０７５０％付近まで低下したあとは、４．