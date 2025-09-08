この秋の富山県内はクマの餌となるドングリが凶作や不作となる予想で、人里へのクマの出没が急増する恐れが高まっています。県はきょう市町村のクマ対策担当者に対し、カキの実を早めに収穫することなどを地域の住民に伝えるよう求めました。きょう富山市で行われた野生動物の被害防止に関する会議には、県や市の担当者などおよそ60人が参加しました。先月までに県が行った山の木の実の調査では、クマが生息する奥山のブナは実のな