高校やクラブの垣根を越えて強豪チームが対戦する「U18日清食品ブロックリーグ」が大分県別府市で開かれました。 この大会は全国8つのブロックに分かれて高校やクラブチームが参加し、男女別でそれぞれリーグ戦が行われています。 県の女子代表、明豊高校は6日、大阪の強豪、大阪薫英と対戦。 明豊は第1クオーターから相手にリードを許す苦しい展開となります。 最後の第4クオ}