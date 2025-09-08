ボートレース平和島のG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は8日に予選4日目が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった。板橋侑我（29＝静岡）は4日目5Rで2コースから3着に入ると、続く11Rは5コースから2着。得点率を26位タイから15位まで押し上げ、準優勝戦進出を決めた。「夏用の調整をしたら、やっと来ましたね。総合力では胸を張って中堅上位とは言えないけど中堅は絶対に超えている。出足だけなら中堅上